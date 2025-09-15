Әлішер Мұқажан назначен председателем Комитета информации РК
Приказом министра культуры и информации Республики Казахстан на должность председателя Комитета информации назначен Мұқажан Әлішер Қуатұлы, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.
Новый глава комитета родился в 1992 году в Алматы. Имеет несколько высших образований: он окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Евразийскую юридическую академию имени Д. Кунаева, а также университет "Туран".
Свою трудовую деятельность Әлішер Қуатұлы начал в 2015 году в частных структурах. Уже в 2017 году он перешёл на государственную службу: с января по июнь исполнял обязанности старшего эксперта в Международном центре культур и религий при Министерстве по делам религий и гражданского общества.
С 2017 по 2018 год работал экспертом пресс-службы того же министерства. Затем последовал этап работы в Министерстве информации и общественного развития (позже — Министерство культуры и информации), где он с 2019 по 2023 год занимал различные должности: эксперт Департамента по взаимодействию со СМИ, заместитель директора Департамента государственной политики в области СМИ.
С декабря 2023 года до настоящего назначения Әлішер Қуатұлы занимал пост заместителя председателя Комитета информации при Министерстве культуры и информации РК.
