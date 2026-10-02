Алия Оспанова назвала три приоритета внедрения ИИ в Казахстане

Казахстану необходимо сосредоточиться на практической пользе искусственного интеллекта, качестве данных и подготовке специалистов. Об этом на международном форуме Digital Bridge 2026 рассказала генеральный директор Центра поддержки цифрового правительства Алия Оспанова, передает BAQ.KZ.

По ее словам, в Казахстане уже формируется необходимая база для широкого внедрения ИИ. В частности, принят Закон «Об искусственном интеллекте», развиваются национальная AI-платформа, суперкомпьютерная инфраструктура и национальная языковая модель.

Теперь главная задача - использовать эти возможности для решения конкретных проблем экономики и государственного управления.

Три приоритета внедрения ИИ

Первым направлением Оспанова назвала качество данных. По ее словам, эффективность искусственного интеллекта напрямую зависит от информации, на основе которой он работает. Поэтому государственные и отраслевые данные необходимо привести к единым стандартам, обеспечить их совместимость и безопасность.

Второй приоритет - применение ИИ для решения практических задач в различных отраслях.

Например, в медицине искусственный интеллект может помогать врачам анализировать информацию и принимать решения, в энергетике – прогнозировать спрос и потребление, в финансовой сфере - выявлять риски. В государственном управлении технологии могут использоваться для анализа больших объемов данных и быстрой подготовки необходимой информации.

При этом, подчеркнула Оспанова, важно оценивать не сам факт внедрения искусственного интеллекта, а его реальную пользу.

«Само по себе внедрение ИИ не должно считаться результатом. Необходимо измерять эффективность каждого проекта: удалось ли сэкономить время, сократить количество ошибок и повысить качество услуг», - пояснила глава центра.

Третьим приоритетом она назвала подготовку специалистов и обеспечение безопасности.

По мнению Оспановой, Казахстану нужны не только инженеры, способные создавать системы искусственного интеллекта, но и специалисты, которые смогут эффективно применять эти технологии в своей профессиональной деятельности.

При этом в сферах с повышенным уровнем риска необходимо сохранять контроль со стороны человека, обеспечивать кибербезопасность и устанавливать ответственность за использование ИИ.

«Главный вопрос следующего этапа: не «Есть ли ИИ?», а «Какую конкретную проблему решил ИИ и какой результат он дал?». Именно такой подход позволит превратить искусственный интеллект из пилотных проектов в реальный рабочий инструмент», - отметила эксперт.

Может ли соглашение о суперинтеллекте стать международным стандартом?

Отдельно Алия Оспанова прокомментировала соглашение о безопасности суперинтеллекта, разработанное по инициативе Президента США Дональда Трампа. Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что эта инициатива может стать примером на глобальном уровне.

По словам эксперта, главное значение документа заключается в том, что безопасность искусственного интеллекта рассматривается как общая ответственность государств и технологических компаний.

Оспанова напомнила, что соглашение, подписанное 29 сентября в США ведущими технологическими компаниями, носит добровольный характер. Оно предусматривает усиление внутреннего контроля безопасности, независимую внешнюю оценку и закрепление ответственности за возможные риски на уровне руководства компаний.

«Пока это не обязательная международная норма. Но важно само стремление крупных технологических компаний договориться об общих принципах безопасности», - сказала она.

Эксперт подчеркнула, что искусственный интеллект не ограничивается национальными границами. Поэтому странам необходимо вырабатывать общие подходы к оценке ИИ-систем высокого риска, кибербезопасности, защите данных и вопросам ответственности.

«Основной принцип здесь - не останавливать инновации, а усиливать контроль и ответственность соразмерно уровню риска. Ценность этого соглашения не в том, что оно представляет собой готовое глобальное правило, а в том, что оно может стать основой для формирования будущих международных стандартов безопасности», – заключила Алия Оспанова.

Напомним, международный форум AI & Digital Bridge 2026 проходит в Астане с 1 по 3 октября. Накануне на пленарном заседании Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость широкого внедрения искусственного интеллекта в экономику и государственное управление, а также обратил внимание на вопросы безопасности новых технологий.