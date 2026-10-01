Танкеры возвращаются в Ормузский пролив: судоходство восстановилось до 80%

По данным аналитической компании Kpler, объем экспорта нефти через пролив и другие доступные маршруты достиг около 80% от уровня, который был до начала ударов США и Израиля по Ирану. Все больше танкеров снова проходят через регион. При этом часть перевозок идет по альтернативному южному маршруту при поддержке ВМС США и стран Персидского залива.

На фоне восстановления поставок цены на нефть снизились. 29 сентября стоимость Brent упала на 1,3% — примерно до 104 долларов за баррель. Нефтяные трейдеры при этом сохраняют осторожность. Эксперты предупреждают, что новая атака на танкеры или энергетическую инфраструктуру может вновь нарушить судоходство через пролив.

Саудовская Аравия также восстановила работу нефтепровода Восток — Запад, что позволяет частично снизить зависимость от морских поставок через Ормуз. По оценке аналитиков, предыдущие удары могли ослабить способность Ирана атаковать энергетические объекты, однако риск новой эскалации сохраняется.