Аллергический ринит: как отличить от простуды и жить без насморка
Симптомы, лечение и как не довести до астмы.
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Если у вас или вашего ребёнка не проходит насморк, но нет температуры и других признаков ОРВИ — это может быть аллергический ринит. Это неинфекционное воспаление слизистой носа, вызванное реакцией иммунной системы на внешние раздражители: пыльцу растений, домашнюю пыль, шерсть животных, плесень, химические вещества и даже духи, передаёт BAQ.KZ.
"Если чешутся нос, глаза, уши и долго не проходит насморк без температуры — это не простуда. Это типичный аллергический ринит", — объясняет Арай Батырбаева, врач-аллерголог и руководитель Республиканского аллергоцентра НИИ кардиологии и внутренних болезней.
Без лечения аллергия может привести к хроническим синуситам, нарушению сна, усталости и даже бронхиальной астме, особенно у детей. Поэтому важно вовремя обратиться к врачу — аллергологу или ЛОРу. Диагностика включает кожные пробы и анализ крови на специфические IgE-антитела.
Как справиться с аллергическим ринитом?
Избегайте контакта с аллергенами, особенно в сезон цветения.
Закрывайте окна и используйте воздухоочистители.
Делайте влажную уборку не реже двух раз в неделю.
Ограничьте контакт с животными, если есть реакция.
Принимайте антигистаминные препараты нового поколения — они не вызывают сонливость.
Спреи с кортикостероидами помогают при отёках и воспалении.
Сосудосуживающие капли — не более 3–5 дней!
Также существует метод аллерген-специфической иммунотерапии — своего рода "вакцина от аллергии". Курс длится от 3 до 5 лет, но помогает существенно снизить чувствительность к аллергену.
Если каждый год в одно и то же время у вас повторяются симптомы — не откладывайте визит к врачу. Даже безобидные капли могут навредить при неправильном применении.
Современная медицина позволяет контролировать аллергию и жить полной жизнью — без насморка, чихания и ограничений.
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