Если у вас или вашего ребёнка не проходит насморк, но нет температуры и других признаков ОРВИ — это может быть аллергический ринит. Это неинфекционное воспаление слизистой носа, вызванное реакцией иммунной системы на внешние раздражители: пыльцу растений, домашнюю пыль, шерсть животных, плесень, химические вещества и даже духи, передаёт BAQ.KZ.

"Если чешутся нос, глаза, уши и долго не проходит насморк без температуры — это не простуда. Это типичный аллергический ринит", — объясняет Арай Батырбаева, врач-аллерголог и руководитель Республиканского аллергоцентра НИИ кардиологии и внутренних болезней.

Без лечения аллергия может привести к хроническим синуситам, нарушению сна, усталости и даже бронхиальной астме, особенно у детей. Поэтому важно вовремя обратиться к врачу — аллергологу или ЛОРу. Диагностика включает кожные пробы и анализ крови на специфические IgE-антитела.

Как справиться с аллергическим ринитом?

Избегайте контакта с аллергенами, особенно в сезон цветения.

Закрывайте окна и используйте воздухоочистители.

Делайте влажную уборку не реже двух раз в неделю.

Ограничьте контакт с животными, если есть реакция.

Принимайте антигистаминные препараты нового поколения — они не вызывают сонливость.

Спреи с кортикостероидами помогают при отёках и воспалении.

Сосудосуживающие капли — не более 3–5 дней!

Также существует метод аллерген-специфической иммунотерапии — своего рода "вакцина от аллергии". Курс длится от 3 до 5 лет, но помогает существенно снизить чувствительность к аллергену.

Если каждый год в одно и то же время у вас повторяются симптомы — не откладывайте визит к врачу. Даже безобидные капли могут навредить при неправильном применении.

Современная медицина позволяет контролировать аллергию и жить полной жизнью — без насморка, чихания и ограничений.