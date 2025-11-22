Скандал разгорелся в Мангистауской области из-за аллеи за 105 млн тенге
Жители требуют проверки расходов и качества работ.
В Форт-Шевченко Мангистауской области жители выразили недовольство качеством работ на центральной аллее имени Мустафы Шокая, стоимость которой составила 105 млн тенге. По их словам, проект выглядит "значительно дешевле" заявленной сметы и выполнен с нарушениями, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.
Активисты отмечают, что плитка уложена тоньше нормативов, металлоконструкции выглядят "слишком бюджетно", на объектах уже появились трещины и сколы, а обещанного озеленения нет. Также горожан возмутило дополнительное выделение подрядчику ещё около 56–57 млн тенге при задержках по срокам.
В акимате подтвердили нарушения. Проверка Департамента внутреннего госаудита выявила недочеты, подрядчика обязали заменить брусчатку, перекрасить поверхности и переложить асфальт. Объект пока не принят в эксплуатацию, исправления будут выполнены за счет компании.
Жители требуют прозрачного расследования расходов и качества работ.
