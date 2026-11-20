Казахстанские бойцы Асу Алмабаев и Дияр Нургожай прошли утреннее взвешивание перед турниром UFC Qatar, который состоится 21 ноября в Дохе. Оба спортсмена готовятся к поединкам с зарубежными соперниками, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz.

Асу Алмабаев показал на весах 56,93 кг (125,5 фунта). Его соперник, японец Кёдзи Хоригути, оказался немного тяжелее – 57,15 кг (126 фунтов).

Для нетитульных поединков в наилегчайшем весе допускается превышение основного лимита в 125 фунтов на один фунт. Оба бойца уложились в допустимые рамки.

Дияр Нургожай и его соперник Алик Лоренц показали одинаковый вес – по 93 кг (205 фунтов), что соответствует лимиту полутяжёлого дивизиона.

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Церемониальное взвешивание запланировано на сегодня, 20 ноября, в 20:00 по времени Казахстана.

Сам турнир UFC Qatar пройдёт 21 ноября. Нургожай выступит в предварительном карде, а бой Алмабаева состоится в основной части вечера.