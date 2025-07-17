14 июля 2025 года сотрудники Комитета национальной безопасности совместно с Департаментом полиции города Алматы провели операцию по задержанию двух членов преступной группировки, подозреваемых в похищении и убийстве жителя Усть-Каменогорска, передает BAQ.KZ.

Преступление было совершено в мае текущего года. С июня подозреваемые находились в розыске. В настоящее время они водворены в изолятор временного содержания, суд избрал меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца.

Кроме того, правоохранительные органы рассматривают вопрос о привлечении к уголовной ответственности жителя Алматы, который, как установлено, умышленно укрывал разыскиваемых.

Остальная информация не подлежит разглашению в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

КНБ напоминает: за сокрытие преступлений и преступников предусмотрена уголовная ответственность по статье 432 УК РК.