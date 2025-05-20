Алматинец получил 11 лет за аферу с ремонтом дороги
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Агентство по противодействию коррупции продолжает пресекать факты мошенничества и коррупции в сфере государственных закупок и инфраструктурных проектов, передает BAQ.KZ.
Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Западно-Казахстанской области вынес приговор в отношении жителя Алматы, обвинённого в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки.
Следствием установлено, что фигурант обманом убедил предпринимателя передать 50 миллионов тенге якобы для передачи в виде взятки должностным лицам акимата, обещая взамен содействие в получении аванса в размере 30% от суммы госконтракта на капитальный ремонт автодороги "Чапаев – Жангала – Сайхин".
На деле никаких реальных полномочий или доступа к чиновникам он не имел — средства были получены мошенническим путём.
Суд приговорил алматинца к 11 годам лишения свободы с пожизненным запретом на работу в госорганах и квазигосударственном секторе.
Приговор в законную силу не вступил. В соответствии с Конституцией РК каждый считается невиновным, пока его вина не будет доказана вступившим в силу решением суда.
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