Алматинец попал под суд после демонстрации «оружия»

В Алматы полиция установила автора видеозаписи, на которой неизвестный демонстрировал предмет, внешне похожий на огнестрельное оружие. Видео ранее появилось в социальных сетях.

Сотрудники Управления полиции Медеуского района установили личность фигуранта, после чего его задержали и доставили в отдел полиции.

При проверке выяснилось, что продемонстрированный предмет оказался игрушечным пистолетом и не относится к огнестрельному оружию.

Какие меры приняли

Несмотря на то, что оружие оказалось игрушечным, в отношении мужчины возбудили административное производство по факту мелкого хулиганства. Материалы дела направлены в суд.

Кроме того, в отношении правонарушителя составлены административные материалы за нарушение правил дорожного движения.

Полиция предупредила об ответственности

В Департаменте полиции Алматы напомнили, что демонстрация в общественных местах предметов, внешне похожих на оружие, недопустима даже в том случае, если они являются игрушечными.

Подобные действия могут вызвать панику среди граждан и требуют оперативного реагирования со стороны правоохранительных органов.