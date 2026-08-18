Алматинец попал под суд после демонстрации «оружия»
Предмет оказался игрушечным, однако в отношении мужчины возбудили административное дело.
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В Алматы полиция установила автора видеозаписи, на которой неизвестный демонстрировал предмет, внешне похожий на огнестрельное оружие. Видео ранее появилось в социальных сетях.
Сотрудники Управления полиции Медеуского района установили личность фигуранта, после чего его задержали и доставили в отдел полиции.
При проверке выяснилось, что продемонстрированный предмет оказался игрушечным пистолетом и не относится к огнестрельному оружию.
Какие меры приняли
Несмотря на то, что оружие оказалось игрушечным, в отношении мужчины возбудили административное производство по факту мелкого хулиганства. Материалы дела направлены в суд.
Кроме того, в отношении правонарушителя составлены административные материалы за нарушение правил дорожного движения.
Полиция предупредила об ответственности
В Департаменте полиции Алматы напомнили, что демонстрация в общественных местах предметов, внешне похожих на оружие, недопустима даже в том случае, если они являются игрушечными.
Подобные действия могут вызвать панику среди граждан и требуют оперативного реагирования со стороны правоохранительных органов.
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