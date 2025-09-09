Алматинец потерял глаз после ссоры на улице
В Алматы самокатчик избил мужчину за замечание.
Сегодня, 17:42
В Алматы произошёл инцидент с трагическими последствиями: самокатчик выбил глаз мужчине, который сделал ему замечание за езду по тротуару, передает BAQ.KZ со ссылкой на Telegram-канал Halyqstan.
Инцидент случился в прошлую пятницу в Алмалинском районе города. По информации Департамента полиции Алматы, по данному факту уже возбуждено уголовное дело, а подозреваемый задержан.
Сейчас правоохранители проводят комплекс следственных мероприятий, чтобы установить все обстоятельства происшествия и привлечь виновного к ответственности.
В полиции призывают горожан соблюдать правила поведения на дорогах и тротуарах, чтобы избежать подобных конфликтов и сохранить безопасность всех участников движения.
