В Алматы произошёл инцидент с трагическими последствиями: самокатчик выбил глаз мужчине, который сделал ему замечание за езду по тротуару, передает BAQ.KZ со ссылкой на Telegram-канал Halyqstan.

Инцидент случился в прошлую пятницу в Алмалинском районе города. По информации Департамента полиции Алматы, по данному факту уже возбуждено уголовное дело, а подозреваемый задержан.

Сейчас правоохранители проводят комплекс следственных мероприятий, чтобы установить все обстоятельства происшествия и привлечь виновного к ответственности.

В полиции призывают горожан соблюдать правила поведения на дорогах и тротуарах, чтобы избежать подобных конфликтов и сохранить безопасность всех участников движения.