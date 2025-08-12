Алматинец пытался заработать на концерте Дженнифер Лопес
В Алматы поймали продавца липовых билетов.
В Алматы задержан мужчина, подозреваемый в продаже поддельных билетов на концерт Дженнифер Лопес, который прошёл в минувшее воскресенье, передает BAQ.KZ.
По данным полиции, он разместил объявление на интернет-платформе и реализовал два фальшивых билета. После поступления заявления от потерпевших сотрудники подразделения по противодействию киберпреступности ДП Алматы совместно с полицейскими Бостандыкского района установили и задержали подозреваемого.
"Все лица, пытающиеся обманным путём завладеть деньгами граждан, будут установлены и привлечены к ответственности. Мы настоятельно рекомендуем покупать билеты только на официальных сайтах или в проверенных кассах", - отметил заместитель начальника Управления по противодействию киберпреступности Еркебулан Койшыбаев.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
Подозреваемый арестован.
