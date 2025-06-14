В рамках республиканской оперативно-профилактической операции "Карасора-2025" полицейские Алматинской области задержали 33-летнего жителя Алматы, подозреваемого в распространении психотропных веществ, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. Мужчину остановили в Талгарском районе, когда он передвигался на автомобиле Volkswagen. При осмотре транспортного средства под передним сиденьем оперативники обнаружили барсетку со свёртком, внутри которого находилось вещество со специфическим запахом.

Расследование привело полицейских к месту жительства подозреваемого, где в ходе обыска были изъяты порошкообразные вещества, разноцветные таблетки, упаковочные материалы, электронные весы и прочие атрибуты, указывающие на распространение наркотиков. Экспертиза подтвердила, что изъято более 200 граммов 3-хлорметкатинона и свыше 180 граммов метилендиоксиметамфетамина, известного как экстази.

Как выяснилось, с февраля 2025 года задержанный работал курьером на один из теневых интернет-магазинов, получая оплату в криптовалюте. В настоящее время он водворён в изолятор временного содержания, а полицейские продолжают мероприятия по выявлению каналов поставки, установлению кураторов и других участников преступной схемы.