Полиция Алматы задержала 19-летнего мужчину за комментарий с угрозой совершения взрыва под публикацией, связанной с деятельностью религиозных объединений, передаёт BAQ.KZ.

Сообщение поступило на пульт "102", после чего сотрудники управления по противодействию экстремизму департамента полиции города оперативно установили личность автора. Молодой человек, житель Алматы 2004 года рождения, был доставлен в полицию.

Начальник управления по противодействию экстремизму Асхат Даулетияров подчеркнул, что любые угрозы, включая оставленные в интернете, рассматриваются как реальная опасность для общественной безопасности. "Подобные “шутки” имеют серьёзные последствия. Каждое сообщение проверяется, а виновные привлекаются к ответственности в соответствии с законом", — отметил он.

Полиция призывает граждан быть ответственными в социальных сетях и не публиковать сообщения с угрозами или противоправным содержанием.