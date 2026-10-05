Алматинка пожаловалась на опасный участок дороги

Жительница Алматы рассказала в социальных сетях, что едва не получила серьезную травму из-за несоблюдения требований безопасности во время ремонтных работ в городе, передает корреспондент BAQ.KZ.

По ее словам, инцидент произошел 4 октября примерно в 20:30. Вместе с мужем женщина шла по улице Сатпаева от отеля «Рахат Палас» в сторону Smart Point.

На этом участке сейчас идут ремонтные работы. Тротуар полностью перекопан, проезжая часть огорожена. Кто-то натянул между ограждениями и столбами освещения тонкую рыболовную леску, – написала она.

По словам алматинки, другого пути для пешеходов на этом участке не было. Поэтому ей пришлось идти по узкой дорожке, где были разбросаны строительные материалы и мусор.

В темноте я смотрела под ноги. Шла осторожно, чтобы не споткнуться о строительный мусор. В какой-то момент я не заметила леску и наткнулась на нее лицом. Буквально один сантиметр – и леска попала бы мне в глаз, – рассказала женщина.

Она отметила, что леска была настолько тонкой, что заметить ее в темноте практически невозможно. По ее словам, даже человек, который смотрит прямо перед собой, мог ее не увидеть.

Я не знаю, сколько еще людей может пострадать из-за такой халатности, – выразила обеспокоенность жительница Алматы.

Женщина призвала подрядчиков соблюдать требования безопасности и внимательнее относиться к организации прохода для пешеходов на участках, где ведутся ремонтные работы.

В акимате Алматы пока не прокомментировали произошедшее.