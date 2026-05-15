Алматинка заявила о домогательствах со стороны фельдшера скорой помощи

Жительница Алматы заявила в социальных сетях о домогательствах со стороны сотрудника скорой помощи. По словам девушки, инцидент произошёл ночью 14 мая, передает корреспондент BAQ.KZ.

Как рассказала автор публикации в Threads, около 01:53 она вызвала скорую помощь из-за плохого самочувствия. На вызов, по её словам, приехал фельдшер скорой помощи 1992 года рождения. Девушка утверждает, что во время осмотра мужчина якобы начал прикасаться к её интимным местам под предлогом медицинского обследования.

"Когда я схватила свой телефон, чтобы вызвать полицию, он отобрал его у меня, пытался удерживать силой меня в квартире. На мои крики сбежались соседи, что меня и спасло", - говорится в публикации.

Скриншот публикации автора поста в Threads

Автор поста попросила придать ситуацию огласке.

В Департаменте полиции Алматы сообщили, что по данному факту начата проверка.

"По факту публикации в социальных сетях о противоправных действиях в отношении девушки Управлением полиции Жетысуского района города Алматы начата проверка. В рамках проверочных мероприятий будут установлены все объективные обстоятельства произошедшего, дана правовая оценка действиям причастных лиц и, при подтверждении доводов, приняты меры в соответствии с законодательством. Подобные факты находятся на особом контроле, поскольку речь идет о защите прав и личной неприкосновенности граждан", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Алматы уже фиксировались резонансные случаи заявлений о домогательствах со стороны работников сферы услуг. Так, 14 февраля 2026 года жительница города Дарья обвинила курьера, доставившего цветы, в сексуальных домогательствах в её квартире. По словам девушки, мужчина зашел внутрь, после чего схватил её за халат, открыл его и начал трогать.

Пострадавшая утверждала, что после произошедшего курьер вел себя вызывающе, а позднее в переписке грубо отреагировал на обвинения. Изначально сообщалось, что он работал через сервис InDrive, однако позже выяснилось, что заказ был выполнен вне платформы. В компании заявили о внутреннем расследовании и блокировке аккаунта. Сотрудники полиции установили личность мужчины и доставили его в управление полиции. Материалы дела были направлены в суд, при этом потерпевшая настаивала на более строгой, уголовной квалификации произошедшего.

