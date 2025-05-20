Алматинок, устроивших откровенный танец в центре города, пригласили в отделение полиции. Видео с выступлением на Арбате вызвало общественный резонанс и заинтересовало правоохранительные органы, передает BAQ.KZ.

Казахстанка Дильназ Галымжанова, опубликовавшая ролик, сообщила, что она и её ученицы провели около четырёх часов в Управлении полиции Алмалинского района, где им провели профилактическую и разъяснительную беседу о правилах поведения в общественных местах.

"Мы понимали возможную волну хейта и последствия", — прокомментировала Галымжанова в соцсетях.

По информации полиции:

"Сотрудниками, находившимися на стационарном посту, участницы были приглашены в управление для выяснения обстоятельств. Им разъяснены нормы поведения и необходимости соблюдения правил при проведении публичных мероприятий", — сообщили в пресс-службе ДП Алматы.

После беседы девушек отпустили без составления административных протоколов.

Мнения пользователей разделились. Некоторые осудили участниц за "неуместность и вульгарность" в общественном месте, другие — поддержали, назвав танец ярким проявлением самовыражения и стиля.

На видео девушки исполняли танец в стиле High Heels в коротких юбках и топах, что и вызвало такую бурную реакцию.