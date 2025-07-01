Алматинская художница превратила дорожные дыры в арт-объекты
Анелия Бекбас раскрасила проблемы Алматы.
Сегодня, 15:58
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Сегодня, 15:58Сегодня, 15:58
71Фото: Aneliya Bekbass
Художница Анелия Бекбас нашла оригинальный способ обратить внимание на состояние дорог в Алматы — она превратила дорожные ямы в арт-объекты, дополнив их своими авторскими иллюстрациями, передаёт BAQ.KZ.
В серии публикаций в соцсетях Анелия показала, как её персонажи "приходят на помощь городу":
- На одной из работ девушка будто зашивает дыру между дорогой и бордюром;
- На другой — в яме "проводятся раскопки динозавра";
- А на третьей — персонаж охраняет уточку, уютно устроившуюся в яме без воды.
"В Алматы дороги ремонтируют постоянно. Но не там, где нужно, и не так, как надо. Поэтому мои персонажи вышли на помощь — вдруг у них получится лучше", — написала Анелия в своём посте, сопроводив публикацию ироничным смайлом.
В конце она обратилась к подписчикам с просьбой назвать улицы, которые раздражают их больше всего, и призвала акимат прислушаться к проблемам горожан.
Пользователи высоко оценили идею:
- "Социалка, круто"
- "Очень нравится!"
- "Прикольно — с юмором, но в точку"
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