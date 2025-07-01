Художница Анелия Бекбас нашла оригинальный способ обратить внимание на состояние дорог в Алматы — она превратила дорожные ямы в арт-объекты, дополнив их своими авторскими иллюстрациями, передаёт BAQ.KZ.

В серии публикаций в соцсетях Анелия показала, как её персонажи "приходят на помощь городу":

На одной из работ девушка будто зашивает дыру между дорогой и бордюром;

На другой — в яме "проводятся раскопки динозавра";

А на третьей — персонаж охраняет уточку, уютно устроившуюся в яме без воды.

"В Алматы дороги ремонтируют постоянно. Но не там, где нужно, и не так, как надо. Поэтому мои персонажи вышли на помощь — вдруг у них получится лучше", — написала Анелия в своём посте, сопроводив публикацию ироничным смайлом.

В конце она обратилась к подписчикам с просьбой назвать улицы, которые раздражают их больше всего, и призвала акимат прислушаться к проблемам горожан.

Пользователи высоко оценили идею:

"Социалка, круто "

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"Прикольно — с юмором, но в точку"