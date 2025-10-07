Алматинская область вновь подтвердила статус одного из главных туристических центров Казахстана, передает BAQ.KZ со ссылкой на акимат Алматинской области.

В 2025 году регион посетили более 2,5 миллиона туристов — это почти на 40% больше, чем в прошлом году, что стало рекордным показателем за всё время наблюдений. Такой впечатляющий рост туристического потока объясняется не только природными богатствами региона, но и активным развитием инфраструктуры, которая делает отдых комфортным и доступным для всё большего числа гостей.

Наибольшей популярностью среди отдыхающих традиционно пользовалось побережье Капшагайского водохранилища в районе города Конаев, где этим летом отдохнули более 1,8 миллиона человек. Природные достопримечательности региона также не остались без внимания: Кольсайские озёра, Чарынский каньон и Иле-Алатауский национальный парк привлекли свыше 700 тысяч туристов. Причём каждый третий из них оказался иностранцем — особенно активно в этом году регион посещали туристы из Индии, стран Персидского залива, России и Турции.

Иностранные гости отмечают красоту и чистоту местной природы, а также душевную атмосферу. Один из путешественников, Мерт Фуркан из Турции, сравнил Кольсайские озёра с турецким Узынколем, подчеркнув, что в Казахстане природа более зелёная и живая. По его словам, увидеть эти места — это возможность прикоснуться к земле предков, и он советует тюркским народам обязательно приехать сюда.

В Министерстве туризма Алматинской области отмечают, что устойчивый рост турпотока — это результат системной работы. В 2025 году на благоустройство туристических маршрутов было выделено 171 миллион тенге. В национальных парках "Кольсай көлдері" и "Іле-Алатау", а также на побережье в Конаеве ведутся работы по улучшению туристической инфраструктуры. Здесь устанавливаются современные пирсы, эколестницы, обустраиваются тропы и зоны отдыха, создаются комфортные условия для всех категорий путешественников.

Развивается и событийный туризм, который привлекает как казахстанцев, так и гостей из-за рубежа. Благодаря природному разнообразию и культурному наследию Алматинская область превращается в круглогодичное направление, одинаково интересное и летом, и зимой.

Рост внутреннего туризма составил 25%, а количество иностранных гостей увеличилось на 12% по сравнению с прошлым годом.