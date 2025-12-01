Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял акима Алматинской области Марата Султангазиева, который представил отчет о социально-экономическом развитии региона, передает BAQ.KZ.

По данным акима, за последние три года валовый региональный продукт области вырос в 1,8 раза — с 3,4 до 6 трлн тенге. Краткосрочный экономический индикатор за январь–октябрь текущего года составил 109,7%.

Султангазиев сообщил, что в регионе реализуются 13 инвестиционных проектов на сумму более 470 млрд тенге с участием международных компаний — в сферах пищевой промышленности, логистики и металлургии. За девять месяцев экспорт продукции обрабатывающей промышленности увеличился на 28,5%, достигнув 618,5 млн долларов, при этом 90% объема приходится на продукцию с высокой степенью переработки.

Аким отметил, что Алматинская область входит в число лидеров по эффективности использования субсидий в сельском хозяйстве: на 1 тенге господдержки приходится до 17 тенге произведенной сельхозпродукции. Количество товарных молочных ферм увеличено до 11.

В социальном секторе за 10 месяцев введено около 950 тыс. кв. м жилья. Число школ с трехсменным обучением сократилось с 52 до 28. Продолжается развитие туристического кластера в районе Капшагайского водохранилища и нацпарков: регион принял 2,2 млн туристов, что на 36% больше, чем годом ранее.

По итогам встречи глава государства поставил перед акимом задачи по дальнейшему укреплению промышленного и аграрного потенциала, развитию логистики и туризма, а также решению актуальных вопросов, волнующих жителей региона.