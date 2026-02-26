Алматинская область вошла в топ-3 в стране по развитию туризма
Больше всего туристов посещает Алматы и Астану, а Алматинская область уверенно вышла на третье место в стране, передает BAQ.KZ.
Сегодня Алматинская область демонстрирует уверенный рост туристической привлекательности. На территории региона расположены 10 туристских дестинаций республиканского и один регионального значения. Об этом на пресс-конференции в СЦК рассказал руководитель управления туризма Алматинской области Қуанышбек Мирамбекұлы.
– Особую роль в формировании туристского имиджа региона играют национальные парки – Кольсайские озёра, Иле-Алатау и Чарын. По данным базы eQonaq, по итогам 2025 года область посетили более 147 тысяч туристов. По этому показателю регион занимает третье место в стране после городов Алматы и Астаны. В целях повышения туристской и инвестиционной привлекательности в 2026 году планируется провести более 25 масштабных мероприятий, направленных на укрепление международного имиджа региона», – сообщил он.
