Больше всего туристов посещает Алматы и Астану, а Алматинская область уверенно вышла на третье место в стране, передает BAQ.KZ.

Сегодня Алматинская область демонстрирует уверенный рост туристической привлекательности. На территории региона расположены 10 туристских дестинаций республиканского и один регионального значения. Об этом на пресс-конференции в СЦК рассказал руководитель управления туризма Алматинской области Қуанышбек Мирамбекұлы.