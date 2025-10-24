25 октября, в День Республики, на Центральной площади города Конаев состоится масштабное праздничное мероприятие, передает BAQ.KZ.

Главным событием вечера станет зрелищное шоу дронов — первое в истории Алматинской области. Сотни беспилотников поднимутся в небо, создавая световые композиции и образы, посвящённые Дню Республики и 35-летию Декларации о государственном суверенитете Казахстана.

Как отметили в акимате региона, праздничные мероприятия проходят во всех районах области. Для молодежи организованы экскурсии на предприятия, форумы и слеты, а для жителей — концертные программы и выставки.

"Мероприятие проводится за счет спонсоров и станет прекрасным подарком жителям и гостям региона", — сообщили в акимате.

Организаторы приглашают всех желающих прийти на Центральную площадь Конаева и своими глазами увидеть уникальное световое шоу, которое обещает стать одним из самых эффектных событий года.