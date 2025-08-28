В Алматы на площадке MOST IT HUB состоялось расширенное совещание Регионального совета РПП "Атамекен" г. Алматы и Отраслевого совета по креативным индустриям и IT, посвящённое будущему IT-сектора и цифровой экономики Казахстана, передает BAQ.kz.

В рамках мероприятия представители бизнеса, технологических компаний, инвесторы и индустриальные партнёры обсудили ключевые направления развития отрасли, включая цифровизацию промышленности, перспективы венчурного финансирования и интеграцию отечественных IT-решений.

Особое внимание уделили мессенджеру Aitu — отечественной цифровой платформе, презентацию которой провела компания BTS Digital. Временно исполняющий обязанности генерального директора BTS Digital Жаркынбек Азаматов отметил важность развития Aitu как удобного и полезного инструмента для граждан, бизнеса и госструктур, а также подчеркнул новые возможности супераппа для компаний.

Первый заместитель председателя правления Народного банка Казахстана Даурен Сартаев выделил конкурентные преимущества Aitu в контексте укрепления цифрового суверенитета страны. В завершение совещания председатель Регионального совета РПП "Атамекен" города Алматы Нурсултан Шоканов призвал формировать в обществе "цифровой потребительский патриотизм" для поддержки отечественных продуктов и повышения их конкурентоспособности на мировом рынке.

Также в обсуждении приняли участие представители инвестиционного фонда BYB Production и ЧК "Omir Group Ltd", которые подчеркнули важность развития национального IT-рынка и продвижения казахстанских цифровых решений.