В Республиканском научном центре педиатрии и детской хирургии Алматы прошла уникальная операция: троим детским хирургам удалось восстановить кишечник трёхлетнему мальчику, страдавшему от множественных кишечных свищей и последствий тяжёлого перитонита, передает BAQ.KZ.

Первое экстренное вмешательство ребёнку было проведено ещё в октябре 2022 года по месту жительства. Диагноз был крайне тяжёлый: острый гангренозно-перфоративный аппендицит, множественные межкишечные абсцессы и разлитой гнойно-каловый перитонит.

Спустя время, в связи с возникшими осложнениями, ребёнка направили в Алматы, где врачи приняли решение о повторной, сложной реконструктивной операции.

Хирургическое вмешательство длилось 4,5 часа. Оперировали заведующая отделением хирургии Молдир Калабаева, а также хирурги Нуржан Афлатонов и Шалкар Касенов.

"Это не просто медицинский случай, а настоящее возвращение к жизни. Мы дали шанс маленькому пациенту вырасти здоровым", — подчеркнула Молдир Калабаева.

По словам врачей, на сегодняшний день состояние ребёнка стабильное, наблюдается положительная динамика: восстановлена функция кишечника и улучшено общее самочувствие.

Ранее в Алматы детям бесплатно провели уникальные операции по восстановлению рук и ног.