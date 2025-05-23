Алматинские хирурги спасли трёхлетнего мальчика с тяжёлым перитонитом
Хирурги РНЦ педиатрии провели успешную операцию трёхлетнему ребёнку.
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В Республиканском научном центре педиатрии и детской хирургии Алматы прошла уникальная операция: троим детским хирургам удалось восстановить кишечник трёхлетнему мальчику, страдавшему от множественных кишечных свищей и последствий тяжёлого перитонита, передает BAQ.KZ.
Первое экстренное вмешательство ребёнку было проведено ещё в октябре 2022 года по месту жительства. Диагноз был крайне тяжёлый: острый гангренозно-перфоративный аппендицит, множественные межкишечные абсцессы и разлитой гнойно-каловый перитонит.
Спустя время, в связи с возникшими осложнениями, ребёнка направили в Алматы, где врачи приняли решение о повторной, сложной реконструктивной операции.
Хирургическое вмешательство длилось 4,5 часа. Оперировали заведующая отделением хирургии Молдир Калабаева, а также хирурги Нуржан Афлатонов и Шалкар Касенов.
"Это не просто медицинский случай, а настоящее возвращение к жизни. Мы дали шанс маленькому пациенту вырасти здоровым", — подчеркнула Молдир Калабаева.
По словам врачей, на сегодняшний день состояние ребёнка стабильное, наблюдается положительная динамика: восстановлена функция кишечника и улучшено общее самочувствие.
Ранее в Алматы детям бесплатно провели уникальные операции по восстановлению рук и ног.
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