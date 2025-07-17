На судебном заседании по делу в отношении Перизат Кайрат и Гайни Алашбаевой, обвиняемых в мошенничестве с благотворительными средствами, был допрошен юрист коммунального предприятия "Алматы Тазалық", сотрудники которого перечислили 3 миллиона тенге в общественный фонд "BizBirgemiz Qazaqstan 2030", сообщает BAQ.KZ.

"Денежные средства были переведены 26 апреля 2024 года. Это была однодневная заработная плата работников предприятия, собранная по решению руководства в помощь пострадавшим от паводков в Казахстане", — пояснил Максат Курман.

Он отметил, что сотрудники не возражали против удержания средств, а перевод был произведён через бухгалтерию. При этом контроль за расходованием суммы в дальнейшем не осуществлялся:

"Отчётности не требовали, надеялись на добросовестность организаторов. Информация о сборе помощи распространялась в СМИ и социальных сетях. Люди откликнулись, потому что хотели помочь своим согражданам", — добавил он.

Сторона потерпевших заявила гражданский иск о взыскании 3 миллионов тенге с фонда "BizBirgemiz Qazaqstan 2030".

"Фонд же ликвидирован, как вы собираетесь взыскать деньги?" - задал вопрос адвокат Кайрат представителю компании.

Он пояснил, что заявляет иск не от себя лично, а как представитель коллектива сотрудников предприятия.

Позже прокурор сообщил, что от 11 потерпевших по делу поступили ходатайства в связи с их неявкой на суд.

Наша редакция продолжает освещать ход судебного процесса по громкому делу о предполагаемом хищении благотворительных средств.