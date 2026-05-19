Алматинские спортсмены блестяще выступили на международном турнире в Ташкенте

Спортсмены из Алматы успешно выступили на III чемпионате Центральной Азии по лёгкой атлетике среди спортсменов до 18 лет, который прошёл в Ташкенте с 14 по 17 мая, передает BAQ.kz.

В международном турнире приняли участие сильнейшие молодые легкоатлеты из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. Участники соревновались в беговых дисциплинах, прыжках, спортивной ходьбе и эстафетах.

В составе сборной Казахстана алматинские спортсмены завоевали 12 медалей различного достоинства, подтвердив высокий уровень подготовки.

Золотые медали выиграли:

Милена Мерц - прыжки в высоту;

Ангелина Шрубянец - бег на 100 метров с барьерами;

Юрий Волков - спортивная ходьба на 5000 метров;

Маргарита Косинова - бег на 400 метров с барьерами;

Маргарита Косинова - эстафета 4×100 метров;

Дональд Мураткалиев - бег на 200 метров;

Маргарита Косинова - эстафета 4×400 mixed;

Ангелина Шрубянец - эстафета 4×100 метров;

Дональд Мураткалиев - эстафета 4×100 метров.

Серебряными призёрами стали:

Ангелина Шрубянец - бег на 100 метров;

Екатерина Тамилина - бег на 3000 метров;

Дональд Мураткалиев - бег на 100 метров.

Особенно ярко на турнире выступила Маргарита Косинова, которая завоевала сразу несколько золотых медалей и вошла в число самых результативных спортсменок чемпионата.

Как сообщили в Управлении спорта Алматы, соревнования стали важным этапом подготовки молодых легкоатлетов к будущим международным стартам и позволили выявить перспективных спортсменов региона.

В ведомстве отметили, что успешное выступление алматинцев подтверждает высокий уровень развития лёгкой атлетики в городе и эффективность системы подготовки спортивного резерва.