Алматинские спортсмены блестяще выступили на международном турнире в Ташкенте
Спортсмены из Алматы успешно выступили на III чемпионате Центральной Азии по лёгкой атлетике среди спортсменов до 18 лет, который прошёл в Ташкенте с 14 по 17 мая, передает BAQ.kz.
В международном турнире приняли участие сильнейшие молодые легкоатлеты из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. Участники соревновались в беговых дисциплинах, прыжках, спортивной ходьбе и эстафетах.
В составе сборной Казахстана алматинские спортсмены завоевали 12 медалей различного достоинства, подтвердив высокий уровень подготовки.
Золотые медали выиграли:
- Милена Мерц - прыжки в высоту;
- Ангелина Шрубянец - бег на 100 метров с барьерами;
- Юрий Волков - спортивная ходьба на 5000 метров;
- Маргарита Косинова - бег на 400 метров с барьерами;
- Маргарита Косинова - эстафета 4×100 метров;
- Дональд Мураткалиев - бег на 200 метров;
- Маргарита Косинова - эстафета 4×400 mixed;
- Ангелина Шрубянец - эстафета 4×100 метров;
- Дональд Мураткалиев - эстафета 4×100 метров.
Серебряными призёрами стали:
- Ангелина Шрубянец - бег на 100 метров;
- Екатерина Тамилина - бег на 3000 метров;
- Дональд Мураткалиев - бег на 100 метров.
Особенно ярко на турнире выступила Маргарита Косинова, которая завоевала сразу несколько золотых медалей и вошла в число самых результативных спортсменок чемпионата.
Как сообщили в Управлении спорта Алматы, соревнования стали важным этапом подготовки молодых легкоатлетов к будущим международным стартам и позволили выявить перспективных спортсменов региона.
В ведомстве отметили, что успешное выступление алматинцев подтверждает высокий уровень развития лёгкой атлетики в городе и эффективность системы подготовки спортивного резерва.
