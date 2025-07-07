В Городскую клиническую больницу №4 Алматы почти одновременно поступила супружеская пара — оба с диагнозом "острый инфаркт миокарда". Первым 67-летний Апуков Калибек был доставлен 20 июня в крайне тяжелом состоянии: с выраженным болевым синдромом, одышкой и общей слабостью. Через три дня, на фоне сильных переживаний за мужа, в ту же больницу была госпитализирована его супруга — 66-летняя Кенжахметова Бактыгуль, передает BAQ.kz.

"Инфаркт миокарда — это состояние, при котором каждая минута имеет значение. Чем раньше пациент получает специализированную помощь, тем выше шансы сохранить сердечную мышцу и избежать тяжелых осложнений. Золотое время — это первые часы от начала симптомов. В случае с нашими пациентами лечение было начато своевременно, что и предопределило успешный результат", — рассказал врач-реаниматолог отделения кардиореанимации ГКБ №4 Самат Тасболат.

Обоим пациентам экстренно была выполнена диагностическая коронарография и стентирование, что позволило восстановить кровоток в пораженных артериях и предотвратить опасные последствия.

Инфаркт миокарда возникает из-за внезапной закупорки артерии, питающей сердце — чаще всего на фоне атеросклеротической бляшки и образования тромба. Без своевременной медицинской помощи может развиться необратимое повреждение сердечной мышцы или наступить летальный исход.