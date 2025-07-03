В Алматы разгорелся скандал, связанный с забытым медицинским инструментом в теле роженицы, передает BAQ.KZ со ссылкой на КТК. Врачи одного из местных роддомов оставили марлевую салфетку в организме женщины после операции, что привело к тяжелым последствиям. Женщина долгое время страдала от болей, однако медики не придавали этому значения и отпустили её с новорожденным домой. Только спустя девять месяцев, после ряда консультаций в других клиниках, врачи обнаружили трагическую ошибку.

Как выяснилось, забытую марлю, оставленную в животе пациентки, удалось найти только после того, как у неё начались серьезные проблемы. Женщина была диагностирована с гнойным воспалением и перитонитом. Проблемы с её здоровьем настолько усугубились, что потребовалась срочная операция, в ходе которой был удален участок кишечника. На данный момент пострадавшая находится в тяжелом состоянии и вынуждена пользоваться калоприемником. Врачи предупреждают, что ей предстоят дополнительные операции и долгий процесс реабилитации.

Роддом, где произошел инцидент, признаёт свою вину, но ссылается на внутреннее расследование, которое будет проведено в медучреждении. Семья пострадавшей, в свою очередь, оплачивает все расходы на лечение, и эти затраты уже исчисляются десятками тысяч тенге. Согласно заявлению юриста потерпевшей, если бы операция не была проведена в срочном порядке, женщина могла бы умереть.

Как сообщается, Управление общественного здравоохранения Алматы уже инициировало обращение в Министерство здравоохранения РК для проведения служебного расследования. Результаты проверки могут привести к серьезным последствиям для медицинского учреждения, а врачам, допустившим ошибку, грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.