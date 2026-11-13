Шесть человек погибли при обрушении строящегося здания под Найроби

В пригороде столицы Кении обрушилось строящееся здание, погибли шесть человек. Об этом сообщил местный телеканал Citizen TV.

«Шесть человек погибли в результате обрушения строящегося здания возле конечной станции высокоскоростной железной дороги в Млолонго на трассе Найроби – Момбаса», – говорится в публикации телеканала.

Здание рухнуло в пятницу, 13 ноября, около 9.52 утра по местному времени. По данным Кенийского Красного Креста, как минимум троих человек удалось спасти, их доставили в больницу.

Это уже не первая подобная трагедия за последние недели. 23 октября в Найроби обрушилось 12-этажное здание, тогда погибли восемь человек.

По данным государственного Кенийского института исследований и анализа государственной политики, здания в стране рушатся часто. Главные причины это некачественное строительство, плохие материалы, слабый надзор и ошибки в проектах.