В Алматы вынесен приговор частному судебному исполнителю, который присвоил сотни миллионов тенге, предназначенных для взыскателей, передает BAQ.KZ.

Нарушения вскрыла прокуратура города в ходе проверки.

Следствием установлено, что ЧСИ, злоупотребляя служебным положением, незаконно присвоил более 370 млн тенге, подлежащих перечислению взыскателям. Кроме того, он завладел автомобилем Range Rover, причинив ущерб свыше 19 млн тенге.

Алмалинский районный суд признал его виновным и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества, добытого преступным путём. Также осуждённый лишён права заниматься деятельностью судебного исполнителя.