Алматинский ЧСИ "обчистил" взыскателей на сотни миллионов
Сегодня, 10:10
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 10:10Сегодня, 10:10
87
В Алматы вынесен приговор частному судебному исполнителю, который присвоил сотни миллионов тенге, предназначенных для взыскателей, передает BAQ.KZ.
Нарушения вскрыла прокуратура города в ходе проверки.
Следствием установлено, что ЧСИ, злоупотребляя служебным положением, незаконно присвоил более 370 млн тенге, подлежащих перечислению взыскателям. Кроме того, он завладел автомобилем Range Rover, причинив ущерб свыше 19 млн тенге.
Алмалинский районный суд признал его виновным и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества, добытого преступным путём. Также осуждённый лишён права заниматься деятельностью судебного исполнителя.
Самое читаемое
- Землетрясение почувствовали жители Алматы
- Президент утвердил новый порядок госконтроля: что ждёт школы и детские учреждения
- 12-летний школьник избил водителя автобуса в Шымкенте
- Два автомобиля и крыша гостиницы горели в Астане
- Казахстан увеличивает золотые резервы: Что происходит в отрасли и какие проекты запустят к 2026 году