Алматинский ипподром возвратили в коммунальную собственность города
Ипподром сохранят как единый комплекс с его историческим и спортивным назначением.
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По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева Алматинский ипподром возвращен в коммунальную собственность города.
Изменение функциональной зоны территории и целевого назначения земельного участка не предусматривается.
Следующий этап — разработка концепции развития ипподрома. Планируется восстановить его спортивную функцию, модернизировать инфраструктуру, обновить трибуны, конюшни, спортивные дорожки и инженерные сети.
Алматинский ипподром основан в 1930 году и является одним из старейших объектов конного спорта Казахстана и Центральной Азии. Его площадь составляет 39,1 га.
Комплекс имеет значительный износ, поэтому восстановление будет проводиться поэтапно. После модернизации ипподром продолжит использоваться по своему основному назначению, в том числе для проведения городских и республиканских соревнований.
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