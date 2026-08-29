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Алматинский ипподром возвратили в коммунальную собственность города

Ипподром сохранят как единый комплекс с его историческим и спортивным назначением.

29 Августа 2026, 18:37
АВТОР
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Акимат города Алматы 29 Августа 2026, 18:37
29 Августа 2026, 18:37
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Фото: Акимат города Алматы

По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева Алматинский ипподром возвращен в коммунальную собственность города.

Изменение функциональной зоны территории и целевого назначения земельного участка не предусматривается.

Следующий этап — разработка концепции развития ипподрома. Планируется восстановить его спортивную функцию, модернизировать инфраструктуру, обновить трибуны, конюшни, спортивные дорожки и инженерные сети.

Алматинский ипподром основан в 1930 году и является одним из старейших объектов конного спорта Казахстана и Центральной Азии. Его площадь составляет 39,1 га.

Комплекс имеет значительный износ, поэтому восстановление будет проводиться поэтапно. После модернизации ипподром продолжит использоваться по своему основному назначению, в том числе для проведения городских и республиканских соревнований.

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