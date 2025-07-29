На глазах у переполненных трибун Центрального стадиона в Алматы алматинский "Кайрат" устроил настоящий футбольный праздник, совершив яркий и волевой камбэк в Лиге чемпионов, передает BAQ.KZ. После поражения 0:2 в первом матче подопечные Рафаэля Уразбахтина разгромили финский КуПС со счётом 3:0 и впервые в своей истории пробились в третий квалификационный раунд самого престижного клубного турнира Европы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от "Қайрат" ФК | FC Kairat Almaty (@f.c.kairat)

С первых минут встречи алматинцы продемонстрировали невероятную самоотдачу и агрессию в атаке, заявив о своих амбициях не только словами, но и делом. Уже на 9-й минуте матч открыл 16-летний вундеркинд Дастан Сатпаев, в одиночку сотворив гол-шедевр: после неудачного розыгрыша углового он подобрал отскочивший мяч и без раздумий мощно пробил с дальней дистанции, отправив снаряд точно под перекладину — вратарь гостей был бессилен.

Воодушевлённые быстрым успехом, хозяева не сбавляли темпа и продолжили прессинг, буквально вдавливая соперника в его штрафную. На 29-й минуте бразилец Жоржиньо оказался расторопнее всех в сутолоке у ворот и переправил мяч в сетку, удвоив преимущество. А уже перед самым свистком на перерыв Валерий Громыко точным и мощным ударом из центра штрафной поставил эффектную точку в голевой феерии первого тайма — 3:0.

Во второй половине встречи финны попытались переломить ход игры и создали несколько опасных моментов у ворот Александра Заруцкого, однако защита "Кайрата" действовала собранно и уверенно, не позволив гостям навязать свою игру. Эмоциональный фон матча накалился в концовке первого тайма, когда игрок финской команды Гиорги Зария был удалён с скамейки запасных за неспортивное поведение, что стало дополнительным ударом по моральному состоянию КуПСа.

Итоговый счёт 3:0 позволил "Кайрату" не только пройти в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов, но и уже сейчас гарантировать себе участие в еврокубковой осени — минимум в группе Лиги конференций. Это достижение стало не просто спортивной победой, а важной вехой в истории клуба и казахстанского футбола в целом.

Теперь "Кайрат" ожидает нового соперника в следующем раунде, и болельщики с нетерпением следят за жеребьёвкой, которая определит дальнейший путь казахстанского клуба в Лиге чемпионов.