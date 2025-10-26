Футбольный клуб "Кайрат" вновь вписал своё имя в историю казахстанского футбола. В заключительном туре чемпионата страны алматинцы на Центральном стадионе сыграли вничью с принципиальным соперником — ФК "Астана" со счётом 1:1, что позволило им оформить пятый чемпионский титул в истории и второй подряд, передаёт BAQ.KZ.

Гости вышли вперёд после точного удара Томасова в первом тайме, однако после перерыва Сатпаев восстановил равновесие. Ничейный результат стал для "Кайрата" золотым — команда обеспечила себе первое место в таблице и рекордный для КПЛ 16-й комплект медалей.

Победа в чемпионате также гарантировала алматинцам участие в Лиге чемпионов УЕФА следующего сезона, что станет новым этапом в развитии клуба.

Матч собрал полные трибуны. Среди зрителей присутствовали ветераны казахстанского футбола и аким Алматы Дархан Сатыбалды. В перерыве встречи глава города провёл награждение воспитанников Академии "Кайрата" по итогам сезона. Примечательно, что все команды академии впервые в истории клуба стали победителями своих соревнований, подтвердив высокий уровень подготовки юных футболистов.

Таким образом, 2025 год стал триумфальным для алматинского клуба — "Кайрат" не только защитил звание чемпиона, но и установил сразу два рекорда: по числу золотых медалей и по количеству призовых комплектов в истории чемпионатов Казахстана.