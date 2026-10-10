Алматинский музыкальный колледж расширяет сотрудничество с учебными заведениями Кыргызстана
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Алматинский музыкальный колледж имени Петра Чайковского подписал меморандумы о сотрудничестве с четырьмя музыкальными учебными заведениями Кыргызстана в рамках рабочего визита делегации в Бишкек.
Партнёрами стали Бишкекский музыкально-педагогический институт имени Таштана Эрматова, Ошское государственное музыкальное училище имени Ниязалы, Республиканская средняя специальная музыкальная школа-интернат имени Мукаша Абдраева и Кыргызское национальное музыкальное училище имени Муратаалы Куренкеева.
Соглашения предусматривают развитие академической и творческой мобильности, обмен педагогическим опытом, организацию совместных концертов, мастер-классов, конкурсов и научно-методических мероприятий.
Стороны также обсудили реализацию совместных образовательных и творческих проектов на 2026-2027 годы.
Достигнутые договорённости направлены на укрепление сотрудничества Казахстана и Кыргызстана в сфере музыкального образования.
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