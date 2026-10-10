  • Главная
  • Новости
  • Алматинский музыкальный колледж расширяет сотрудничество с учебными заведениями Кыргызстана

Алматинский музыкальный колледж расширяет сотрудничество с учебными заведениями Кыргызстана

10 Октября 2026, 22:13
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министерство культуры и информации РК 10 Октября 2026, 22:13
10 Октября 2026, 22:13
116
Фото: Министерство культуры и информации РК

Алматинский музыкальный колледж имени Петра Чайковского подписал меморандумы о сотрудничестве с четырьмя музыкальными учебными заведениями Кыргызстана в рамках рабочего визита делегации в Бишкек.

Партнёрами стали Бишкекский музыкально-педагогический институт имени Таштана Эрматова, Ошское государственное музыкальное училище имени Ниязалы, Республиканская средняя специальная музыкальная школа-интернат имени Мукаша Абдраева и Кыргызское национальное музыкальное училище имени Муратаалы Куренкеева.

Соглашения предусматривают развитие академической и творческой мобильности, обмен педагогическим опытом, организацию совместных концертов, мастер-классов, конкурсов и научно-методических мероприятий.

Стороны также обсудили реализацию совместных образовательных и творческих проектов на 2026-2027 годы.

Достигнутые договорённости направлены на укрепление сотрудничества Казахстана и Кыргызстана в сфере музыкального образования.

Самое читаемое

Наверх