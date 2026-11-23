В Польше уничтожили более 18 тысяч индеек из-за вспышки птичьего гриппа
Очаг высокопатогенного вируса H5N1 выявили на ферме на севере страны.
23 Ноября 2026, 21:29
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23 Ноября 2026, 21:2923 Ноября 2026, 21:29
138Фото: Reuters
В Польше на ферме по разведению индеек в городе Бискупец выявили вспышку высокопатогенного птичьего гриппа H5N1. После обнаружения вируса всех оставшихся птиц уничтожили.
Как сообщает Reuters со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения животных (WOAH), по данным польских властей, на ферме погибли 587 из 18 723 индеек. Остальных птиц также уничтожили.
Это первая с мая вспышка птичьего гриппа H5N1 среди домашней птицы в Польше.
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