В Польше на ферме по разведению индеек в городе Бискупец выявили вспышку высокопатогенного птичьего гриппа H5N1. После обнаружения вируса всех оставшихся птиц уничтожили.

Как сообщает Reuters со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения животных (WOAH), по данным польских властей, на ферме погибли 587 из 18 723 индеек. Остальных птиц также уничтожили.

Это первая с мая вспышка птичьего гриппа H5N1 среди домашней птицы в Польше.