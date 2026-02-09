Многоходовая схема с "врачами", eGov и лжесиловиками едва не стоила жителю Алматы всех сбережений. Деньги удалось перехватить уже у курьера, сообщает BAQ.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники киберполиции Алматы пресекли мошенническую схему, в результате которой горожанин оказался на шаг от потери более 20 миллионов тенге. Злоумышленники последовательно выдавали себя за представителей медицинских организаций, портала электронного правительства и правоохранительных органов, убеждая мужчину "защитить" свои средства.

Под психологическим давлением потерпевший самостоятельно снял наличные, сложил их в чемодан и передал курьеру, не подозревая, что участвует в мошеннической операции. Вмешательство киберполиции произошло на финальной стадии: оперативники отследили маршрут передачи денег, задержали курьера и изъяли всю сумму.

После этого мужчине разъяснили, что он стал жертвой обмана, и вернули деньги в полном объеме. В полиции подчеркивают: ни одно государственное ведомство не требует перевода средств, передачи наличных или кодов через третьих лиц.

Случай стал очередным примером того, насколько убедительно сегодня работают кибермошенники — и насколько важна скорость реакции правоохранительных органов.