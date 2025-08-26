Алматинцев предупредили о новых отключениях холодной воды
Отключения пройдут 27 и 28 августа.
Сегодня, 17:02
61Фото: pixabay.com
Коммунальное предприятие "Алматы Су" сообщает о временном прекращении подачи холодной воды из-за технических работ, передаёт BAQ.KZ.
27 августа с 9:00 до 17:00 без воды останутся дома в контуре улиц Тимирязева – Сыпатаева – Ауэзова – Абая и территория центра делового сотрудничества "Атакент" из-за подключения нового водопровода. В этот период ожидается понижение давления на улице Ауэзова.
28 августа отключения коснутся микрорайонов Тастыбулак и Таужолы, а также Акжара (зона фильтровальной станции "Аксай") в рамках строительства новой фильтровальной станции.
Жителям рекомендуют заранее запастись водой и учитывать ограничения при планировании бытовых нужд.
