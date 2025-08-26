  • 26 Августа, 17:18

Алматинцев предупредили о новых отключениях холодной воды

Отключения пройдут 27 и 28 августа.

Сегодня, 17:02
pixabay.com Сегодня, 17:02
Сегодня, 17:02
Фото: pixabay.com

Коммунальное предприятие "Алматы Су" сообщает о временном прекращении подачи холодной воды из-за технических работ, передаёт BAQ.KZ

27 августа с 9:00 до 17:00 без воды останутся дома в контуре улиц Тимирязева – Сыпатаева – Ауэзова – Абая и территория центра делового сотрудничества "Атакент" из-за подключения нового водопровода. В этот период ожидается понижение давления на улице Ауэзова.

28 августа отключения коснутся микрорайонов Тастыбулак и Таужолы, а также Акжара (зона фильтровальной станции "Аксай") в рамках строительства новой фильтровальной станции.

Жителям рекомендуют заранее запастись водой и учитывать ограничения при планировании бытовых нужд.

