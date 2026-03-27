В Алматы на нескольких улицах вводятся временные ограничения движения в связи с дорожными работами, передает BAQ.kz.

В Бостандыкском районе ограничат движение на участке улицы Жарокова - от улицы Ходжанова до улицы Дунаевского. Здесь проведут восстановление асфальтобетонного покрытия.

Работы выполняются в рамках гарантийных обязательств после реконструкции тепловых сетей. Ранее на участке обновили тепломагистраль 1984 года, что позволило снизить теплопотери и уровень аварийности.

Ограничения будут действовать с 26 марта по 5 апреля 2026 года.

Отдельно сообщается о временном перекрытии на улице Жамакаева. С 23:00 27 марта до 06:00 30 марта движение будет полностью закрыто на участке от улицы Нурлыбаева до переулка Иванилова.

Объезд организуют по улицам Нурлыбаева, Иванилова и переулку Иванилова.

Горожан просят учитывать временные ограничения и заранее планировать маршруты.