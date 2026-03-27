Алматинцев предупредили о перекрытии участка одной из улиц
В городе вводятся временные ограничения движения из-за ремонта дорожного покрытия.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Алматы на нескольких улицах вводятся временные ограничения движения в связи с дорожными работами, передает BAQ.kz.
В Бостандыкском районе ограничат движение на участке улицы Жарокова - от улицы Ходжанова до улицы Дунаевского. Здесь проведут восстановление асфальтобетонного покрытия.
Работы выполняются в рамках гарантийных обязательств после реконструкции тепловых сетей. Ранее на участке обновили тепломагистраль 1984 года, что позволило снизить теплопотери и уровень аварийности.
Ограничения будут действовать с 26 марта по 5 апреля 2026 года.
Отдельно сообщается о временном перекрытии на улице Жамакаева. С 23:00 27 марта до 06:00 30 марта движение будет полностью закрыто на участке от улицы Нурлыбаева до переулка Иванилова.
Объезд организуют по улицам Нурлыбаева, Иванилова и переулку Иванилова.
Горожан просят учитывать временные ограничения и заранее планировать маршруты.
Самое читаемое
