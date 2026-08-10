Алматинцев предупредили о перекрытии улиц 14 августа
В районе Центрального стадиона Алматы временно ограничат движение транспорта.
10 Августа 2026, 11:42
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10 Августа 2026, 11:4210 Августа 2026, 11:42
317Фото: Magnific.com
В Алматы в день концерта Каньэ Уэста изменится схема движения в районе Центрального стадиона. Перекрытия будут действовать на проспекте Абая, улицах Каныша Сатпаева и Байтурсынова, сообщает корреспондент BAQ.KZ.
Как сообщили организаторы мероприятия First Media Group, 14 августа с 16:00 до 00:00 будут перекрыты отдельные участки трех улиц:
- проспект Абая;
- улица Каныша Сатпаева;
- улица Байтурсынова.
Судя по опубликованной схеме, ограничения затронут дороги, прилегающие к Центральному стадиону.
Instagram.com/firstmediagroup
Водителям рекомендуют заранее учитывать изменения при планировании маршрута и выбирать альтернативные пути.
При этом ограничения не распространяются на работу метро. В районе стадиона расположены станции «Байконур» и «Театр имени М. Ауэзова».
Концерт YE пройдет в Алматы 14 августа.