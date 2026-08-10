Алматинцев предупредили о перекрытии улиц 14 августа

В районе Центрального стадиона Алматы временно ограничат движение транспорта.

10 Августа 2026, 11:42
АВТОР
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Magnific.com 10 Августа 2026, 11:42
10 Августа 2026, 11:42
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Фото: Magnific.com

В Алматы в день концерта Каньэ Уэста изменится схема движения в районе Центрального стадиона. Перекрытия будут действовать на проспекте Абая, улицах Каныша Сатпаева и Байтурсынова, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Как сообщили организаторы мероприятия First Media Group, 14 августа с 16:00 до 00:00 будут перекрыты отдельные участки трех улиц:

  • проспект Абая;
  • улица Каныша Сатпаева;
  • улица Байтурсынова.

Судя по опубликованной схеме, ограничения затронут дороги, прилегающие к Центральному стадиону.

Instagram.com/firstmediagroup

Водителям рекомендуют заранее учитывать изменения при планировании маршрута и выбирать альтернативные пути.

При этом ограничения не распространяются на работу метро. В районе стадиона расположены станции «Байконур» и «Театр имени М. Ауэзова».

Концерт YE пройдет в Алматы 14 августа.

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