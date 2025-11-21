Жителей Алматы предупредили о возможных отключениях света, передает BAQ.KZ со ссылкой на АО "Алатау жарық компаниясы".

По информации АО "Алатау жарық компаниясы", в городе пройдут плановые работы по техническому обслуживанию и ремонту электросетей, из-за чего в ряде районов ожидаются кратковременные перебои в подаче электроэнергии.

Специалисты пояснили, что отключения необходимы для профилактики оборудования и повышения надежности электроснабжения. Работы затронут несколько крупных районов, включая центральные улицы, жилые массивы и частный сектор. Временное отсутствие света возможно в период с 08:00 до 17:00.

Под плановые работы попадают участки вдоль проспекта Райымбека и улицы Пушкина, а также объекты на проспекте Суюнбая и улицах Есенова, Иссыкской и ряде других. Отключения коснутся районов вокруг улиц Шевченко, Розыбакиева, Джамбула, Карасу и нескольких жилых массивов, включая Таусамалы и Акжар.

Также в зону работ входят улицы Клары Цеткин, Айбасова, Папанина, Якубова, Нарынкольская и Аральская. Изменения затронут и дома на улице Навои, а также объекты в районе Каменского плато и прилегающих садоводческих товариществ. В перечень попадают участки, расположенные рядом с Институтом ионосферы, садовыми обществами "Парасат", "Алатау", "Автомобилист" и другими.

Компания призывает жителей отнестись к временным неудобствам с пониманием и заранее спланировать свои дела. Энергетики уверяют, что работы проводятся строго по графику, а подача электроэнергии будет восстановлена сразу после завершения технических мероприятий.