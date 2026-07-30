Алматинцев предупредили о возможных порывах и просадках дорог из-за проверки теплосетей

Жителей Алматы предупредили о возможных выходах воды на поверхность и локальных повреждениях дорожного покрытия. С 3 по 14 августа в городе пройдет второй этап гидравлических испытаний тепловых сетей в рамках подготовки к отопительному сезону. Испытания затронут семь районов города и будут проводиться ежедневно с 04:00 до 07:00.

В ТОО «Алматинские тепловые сети» пояснили, что во время проверки трубы испытывают повышенным давлением, чтобы выявить изношенные и аварийные участки до наступления холодов. Несмотря на принятые меры безопасности, во время испытаний возможны нештатные ситуации — выход воды на поверхность, а также частичное разрушение асфальта.

Горожан просят не приближаться к местам таких происшествий, не пытаться устранить последствия самостоятельно и сразу сообщать о них в ТОО «Алматинские тепловые сети» или по номеру 109. По данным предприятия, гидравлические испытания позволяют заранее обнаружить слабые места на трубопроводах и снизить риск аварий во время отопительного сезона.