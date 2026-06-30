Алматинцев предупредили об опасности купания в реке Большая Алматинка
Большая Алматинка является горной рекой с сильным течением и низкой температурой воды.
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Управление экологии и окружающей среды Алматы призвало жителей и гостей города не купаться в реке Большая Алматинка. В ведомстве напомнили, что купание на отдельных участках русла официально запрещено и может представлять угрозу для жизни и здоровья.
Поводом для обращения стали видеозаписи, появившиеся в социальных сетях, на которых жители города купаются в реке, спасаясь от жары.
Как сообщили в акимате Алматы, в соответствии с решением маслихата города от 7 августа 2025 года купание на участках русла реки Большая Алматинка запрещено.
В управлении экологии пояснили, что Большая Алматинка является горной рекой с сильным течением и низкой температурой воды. Такие особенности создают повышенный риск для жизни и здоровья людей.
Жителей и гостей мегаполиса призвали соблюдать установленные ограничения и выбирать для отдыха только специально оборудованные и безопасные места для купания.
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