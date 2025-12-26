В ноябре 2025 года нетто-продажи наличных долларов в обменниках Казахстана достигли 234,7 млрд тенге, немного превысив показатель октября (+1%), передает BAQ.KZ.

При этом в двух из трех крупнейших городов страны наблюдалось снижение спроса: в Шымкенте – незначительное, в Астане – почти на треть. В то же время в Алматы чистый спрос на доллар вырос на 12% к октябрю, достигнув 103,1 млрд тенге.

По данным Нацбанка РК, этот уровень стал самым высоким для мегаполиса с декабря 2021 года, а в пересчёте на сопоставимые цены – с декабря 2023-го. За последние пять лет нетто-продажи долларов в Алматы в сопоставимых ценах превышались лишь семь раз, а в долларах США – всего один раз (декабрь 2021 года).

Высокий спрос на наличные доллары наблюдался на фоне некоторого укрепления тенге: средний курс в октябре составил 539,92 тенге за доллар, в ноябре – 522,72. Эксперты ожидают, что при снижении курса в декабре к отметке около 500 тенге спрос на американскую валюту может продолжить расти.