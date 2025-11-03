Завтра, 4 ноября, жители Алматы столкнутся с временным отсутствием холодного водоснабжения на ряде улиц города, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Алматы су".

Ограничения будут действовать с 09:00 до 20:00 в связи с плановыми работами по вводу в эксплуатацию новых водопроводных сетей.

Временное отключение коснется контуров улиц Брусиловского, Шакарима, Кулымбетова и Варламова. Специалисты предприятия "Алматы Су" будут проводить подключение новых участков сетей, что позволит в будущем улучшить качество и стабильность водоснабжения для горожан.

Предприятие приносит извинения за доставленные неудобства и просит жителей с пониманием отнестись к ограничениям, отметив, что проведение технических работ необходимо для модернизации городской инфраструктуры.