Алматинцы останутся без воды на несколько часов
Завтра, 4 ноября, жители Алматы столкнутся с временным отсутствием холодного водоснабжения на ряде улиц города, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Алматы су".
Ограничения будут действовать с 09:00 до 20:00 в связи с плановыми работами по вводу в эксплуатацию новых водопроводных сетей.
Временное отключение коснется контуров улиц Брусиловского, Шакарима, Кулымбетова и Варламова. Специалисты предприятия "Алматы Су" будут проводить подключение новых участков сетей, что позволит в будущем улучшить качество и стабильность водоснабжения для горожан.
Предприятие приносит извинения за доставленные неудобства и просит жителей с пониманием отнестись к ограничениям, отметив, что проведение технических работ необходимо для модернизации городской инфраструктуры.
