Алматинцы подняли вопросы налогов и бизнеса на встречах по Посланию Президента

В Алматы прошли встречи с участием депутатов Курултая Республики Казахстан, посвященные разъяснению Послания Главы государства. Жители подняли волнующие их вопросы и высказали ряд предложений. Об этом в интервью корреспонденту BAQ.KZ рассказал депутат Курултая Сергей Пономарев.

По словам депутата, сегодня десятки групп депутатов Курултая выехали в регионы для встреч с населением. В Алматы работали три группы. Сам Пономарев провел пять встреч в разных районах города с представителями различных социальных групп.

Жителей прежде всего интересовали ситуация в их районах, благоустройство, налоговая политика и мораторий на проверки, который планируют ввести в следующем году. Также активно обсуждалась тема искусственного интеллекта.

На одной из встреч академики, ученые и профессора Академии наук задали профильные вопросы и представили свои предложения. В частности, прозвучала инициатива создать специальный банк ценных растений и их семян для сохранения генофонда растений.

Вопросы предпринимателей

По словам Пономарева, на встрече с активистами Ауэзовского района прозвучала информация о том, что в этом году 10 тысяч предпринимателей прекратили работу. Депутат назвал это важным сигналом, указывающим на необходимость совершенствования налоговой системы.

По его мнению, необходимо устранить проблемы и пробелы в законодательстве, мешающие предпринимателям свободно работать. Это позволит бизнесу развиваться, увеличивать доходы и вносить вклад в экономику страны.

«Мы должны устранить все пробелы, которые мешают предпринимателям продуктивно и нормально работать на благо страны, развиваться и увеличивать свои доходы. При этом развитие бизнеса должно способствовать и процветанию страны», - сказал депутат.

Обсудили и энергетику

На встречах жители также задавали вопросы об энергетике. По словам Пономарева, несмотря на производство 123 миллионов киловатт-часов электроэнергии, Казахстан остаётся в числе энергодефицитных стран. В периоды повышенного потребления, особенно вечером, часть электроэнергии закупается у соседних государств.

Депутат напомнил, что в Послании Президента поднимался вопрос строительства двух атомных электростанций — «Балхаш» и «Мойынкум».

По его словам, встречи продолжались около восьми часов. Участники задавали вопросы на самые разные темы, и депутаты старались ответить на каждый из них.

Как жители восприняли инициативы?

Сергей Пономарев отметил, что на встречах звучали как острые вопросы, так и предложения по улучшению качества жизни населения. Предприниматели говорили о нерешенных проблемах, а представители IT-сферы задавали неожиданные вопросы об искусственном интеллекте и цифровых технологиях.

По словам депутата, в целом жители положительно восприняли инициативы, озвученные в Послании Президента. Участники встреч поддержали новые предложения и активно включились в их обсуждение.

Напомним, сегодня, 2 ноября, в нескольких районах Алматы прошли встречи, посвященные обсуждению Посланию Президента. В них приняли участие депутаты Курултая, члены Народного совета, представители Правительства и вице-министры.

Основной целью встреч стали разъяснение задач, обозначенных в Послании Главы государства, и обсуждение приоритетов развития страны. Участники рассмотрели вопросы социально-экономического развития Казахстана и обменялись мнениями по основным направлениям государственной политики.