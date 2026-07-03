Жители одного из алматинских ЖК сдали на переработку более 1200 пластиковых крышек

Мобильная экологическая площадка приехала в жилой комплекс Mountain Drive — именно его жители оставили больше всего заявок после первой встречи.

Во время акции алматинцы сдавали на переработку пластик, бумагу, стекло и другие виды вторсырья. Особый интерес вызвали велошредеры, на которых участники сами измельчали пластиковые крышки.

В акции приняли участие около 150 алматинцев. Всего удалось собрать более 1200 пластиковых крышек, а также 10 кг макулатуры, 5 кг пластика, 3 кг полиэтилена и 1 кг стеклянных бутылок.

Проект «Эко-Трак» помогает развивать культуру раздельного сбора отходов и показывает, что заботиться об экологии можно просто.