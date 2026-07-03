Жители одного из алматинских ЖК сдали на переработку более 1200 пластиковых крышек
В Алматы прошла очередная акция проекта «Эко-Трак» при информационной поддержке Eco Almaty.
Сегодня 2026, 06:14
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 06:14Сегодня 2026, 06:14
177Фото: Pixabay.com
Мобильная экологическая площадка приехала в жилой комплекс Mountain Drive — именно его жители оставили больше всего заявок после первой встречи.
Во время акции алматинцы сдавали на переработку пластик, бумагу, стекло и другие виды вторсырья. Особый интерес вызвали велошредеры, на которых участники сами измельчали пластиковые крышки.
В акции приняли участие около 150 алматинцев. Всего удалось собрать более 1200 пластиковых крышек, а также 10 кг макулатуры, 5 кг пластика, 3 кг полиэтилена и 1 кг стеклянных бутылок.
Проект «Эко-Трак» помогает развивать культуру раздельного сбора отходов и показывает, что заботиться об экологии можно просто.
Самое читаемое
- Полицейский всю ночь искал пропавшую школьницу и нашел ее в степи
- Казахстан может поставить России до 50 тысяч тонн бензина - СМИ
- Ливни, угроза селя и тревога жителей: что происходило в Алматы последние сутки
- Зараженную древесину из России с опасным жуком уничтожили в Казахстане
- В Атырау 150 человек оштрафовали за закрытое лицо