Алматинцы сдали на утилизацию свыше 480 ртутьсодержащих ламп и приборов

В Алматы в рамках экологической акции Recycle Birge, организованной движением «Recycling Бірге!», собрано свыше 480 ртутьсодержащих ламп и приборов. Они были переданы на дальнейшую безопасную утилизацию. Об этом сообщили в ТОО «Eco Almaty».

Экоакция, приуроченная к Международному дню биоразнообразия, прошла на территории гимназии №8 и объединила горожан, заинтересованных в вопросах экологии и раздельного сбора отходов.

В ходе мероприятия алматинцы также сдавали вторсырье, вещи для повторного использования, участвовали в обмене книгами и растениями.

По словам организаторов, подобные акции помогают формировать экологическую культуру и привлекать внимание к правильной утилизации опасных отходов.