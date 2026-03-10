Алматинцы смогут бесплатно ездить на автобусе 15 марта
15 марта в Алматы проезд на общественном транспорте будет бесплатным, передает BAQ.KZ.
Такое решение принято управление организации дорожного движения и пассажирского транспорта города Алматы в связи с проведением Республиканского референдума.
– Мера принята для создания удобных условий для жителей и гостей города в день проведения референдума и обеспечения беспрепятственного передвижения граждан по городу, – сообщили в акимате города.
Бесплатный проезд будет действовать на всех маршрутах городского общественного транспорта, включая автобусы, троллейбусы и метро, в течение всего дня.
Горожане смогут воспользоваться общественным транспортом без оплаты независимо от способа оплаты проезда и используемой системы электронного билета.
Управление призывает жителей и гостей города заранее планировать свои поездки и пользоваться общественным транспортом для удобного передвижения по городу в день голосования.