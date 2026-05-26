Алматинцы смогут бесплатно обмениваться книгами в городских парках

В парках Алматы откроются площадки для бесплатного обмена книгами

С 1 июня в Алматы начнут работать летние площадки буккроссинга. Жители и гости города смогут бесплатно брать книги для чтения и обмениваться ими.

Проект запустили для популяризации чтения и организации полезного досуга в общественных местах города.

Книжные полки появятся в парках Ганди и Каргалы, в сквере имени Мукагали Макатаева, а также в библиотеке №44 по улице Центральная, 12Б.

Кроме того, с июля площадка буккроссинга откроется в Центральной городской библиотеке имени А. П. Чехова по улице Гоголя, 109.

Площадки будут работать с понедельника по субботу с 10:00 до 17:00.