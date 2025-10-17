Жителей Алматы приглашают на расширенную сельскохозяйственную ярмарку, которая состоится 18 и 19 октября на улице Казыбек би (от Абылай хана до Панфилова), передает BAQ.KZ со ссылкой на акимат города.

Это событие станет частью республиканской инициативы "Береке Fest", направленной на поддержку отечественных производителей и стабилизацию цен на продукты первой необходимости.

В ярмарке примут участие сельхозтоваропроизводители из 12 районов Алматинской области, а также города Конаев. Горожанам будет предложено более 50 наименований свежей и качественной продукции: мясо-молочные изделия, плодоовощная продукция, колбасы, мука, крупы, растительные и животные масла.

Общий объем представленных продуктов составит около 350 тонн, включая 100 тонн мяса, 100 тонн овощей и фруктов, 50 тонн молочной продукции и 100 тонн прочих товаров.

Ярмарка будет работать с 8:00 до 17:00 и предоставит уникальную возможность покупать продукты напрямую от сельхозпроизводителей, минуя посредников. "Береке Fest" — это не только поддержка фермеров, но и вклад в укрепление продовольственной безопасности и развитие местного производства в Казахстане.