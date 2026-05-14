Алматинцы смогут подготовиться к забегам на Центральном стадионе

В Алматы начались бесплатные тренировки по бегу, доступные для всех желающих без предварительной регистрации, передает BAQ.kz.

Занятия проходят два раза в неделю на Центральном стадионе: по средам вечером на беговой дорожке и по субботам утром на территории вокруг стадиона.

Программа рассчитана как на тех, кто только начинает заниматься бегом, так и на людей, которые возвращаются к тренировкам после перерыва. Участникам помогают освоить правильную технику бега, научиться делать разминку и заминку, правильно распределять нагрузку, а также дают общие рекомендации по экипировке и питанию.

Отмечается, что развитие массового спорта и создание доступных условий для занятий физической активностью являются важным направлением работы.

Дополнительно участникам доступны информационные материалы о тренировках, восстановлении и здоровье, которые помогают самостоятельно продолжать занятия вне тренировок.

Беговые тренировки в таком формате проводятся уже несколько лет и стали частью городской спортивной культуры. По данным организаторов, в подобных мероприятиях ежегодно участвуют десятки тысяч человек.

Также в городе регулярно проходят открытые совместные пробежки для любителей бега разных уровней подготовки, где участники могут тренироваться вместе и обмениваться опытом.

Кроме того, в Алматы открыта регистрация на крупный городской забег, который состоится осенью 2026 года.

